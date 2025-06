Ringier: Fabian Zürcher verlässt Medienunternehmen nach 19 Jahren

Publiziert am 23.06.2025

Zürcher baute seit 2016 das Brand Studio auf und leitete es, zunächst als Teil der Blick-Gruppe, später als eigenständige Einheit von Ringier Advertising. Das Studio spezialisierte sich auf Native Advertising und andere Storytellingformate und entwickelte Content- sowie Imagekampagnen für Schweizer Unternehmen. Nun hat sich Fabian Zürcher entschieden, das Unternehmen nach einer geordneten Übergabe am 27. Juni zu verlassen. Er will sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Unter anderem Blick-Chefredaktor ad Interim

Während 19 Jahren bei Ringier bekleidete Zürcher verschiedene Positionen. Unter anderem war er stellvertretender Chefredaktor von Blick.ch und Blick am Abend sowie Chefredaktor Blick ad interim. Seit 2020 gehörte er der Geschäftsleitung von Ringier Advertising an.

Thomas Passen, Managing Director Ringier Advertising, übernimmt vorübergehend die Leitung des Brand Studios. Die Suche nach einer Nachfolge laufe bereits, heisst es. Passen würdigte Zürchers Beitrag zur Entwicklung von Ringier Advertising über eine klassische Vermarktungseinheit hinaus.

Das Brand Studio entwickelte sich unter Zürchers Führung zu einer Full-Service-Agentur und prägte die strategische Ausrichtung der Blick-Gruppe und von Ringier Advertising mit. (pd/nil)