Nach über 20 Jahren in Bern fand der DirectDay 2022 der Post erstmals im Kongresshaus Zürich statt. Über 500 Marketing- und Werbeprofis haben am Dienstag die Gelegenheit genutzt, von Fachinputs zum Steigern der Werbewirkung zu profitieren, heisst es in einer Mitteilung.

Mit dem diesjährigen Relaunch wechselte der DirectDay nicht nur seinen Veranstaltungsort. Post Advertising als Gastgeberin hat auch neue Referatformate lanciert und die traditionsreiche Fachveranstaltung thematisch noch schärfer auf den Werbemarkt ausgerichtet.

Deshalb widmete sich der DirectDay zum Thema «Bold is Gold» einer Frage, die zu den Dauerbrennern der Werbung gehört: Wie finden Unternehmen die richtigen Botschaften und Kanäle, um die Menschen zu erreichen und konkrete Handlungen auszulösen? Oliver Egger, Geschäftsführer Medien- und Werbemarkt Logistik-Services, stellte fest: «Werbung und Kommunikation müssen heute bold sein – mutig, auffällig, anders, damit sie sich aus der Informationsflut hervorheben.»

Doch wie gelingt das? Dazu lieferten Referierende und Talkgäste aus dem In- und Ausland verschiedene Interpretationen, Meinungen und Tipps. Zu den inspirierenden Persönlichkeiten am DirectDay gehörten unter anderem Tenniswunder Martina Hingis, Werber des Jahres David Schärer, Retail Queen Mary Portas, Media-Experte Tom Goodwin und Jugendforscher Simon Schnetzer. (pd/wid)