Publiziert am 30.05.2026

Ausgezeichnet wurde ein Roblox-Projekt, mit dem der FC Basel die sogenannte Generation Alpha ansprechen will. Auf der Gamingplattform betreibt der Verein ein virtuelles Klubhaus, das laut Projektbeschreibung als digitale Fan-Heimat für Kinder und Jugendliche dienen soll. «Was diesen Case besonders stark macht, ist die Balance aus Mut und Verantwortung. DayZero schafft mit dem FC Basel ClubHouse nicht einfach eine Werbefläche in Roblox, sondern eine echte digitale Fan-Heimat für die nächste Generation», lässt sich Urs Blickenstorfer, CEO von iundf Marketing Technology, in einer Medienmitteilung zitieren. Die Agentur ist Presenting Partner des Events sowie des Awards.

«Der FC Basel hat in jedem Kanton der Schweiz mindestens einen Saisonkarteninhaber. Damit das in Zukunft so bleibt, richtet sich ein wichtiger Teil unserer Bemühungen an die jüngste Generation», wird Jean-Paul Saija, Chief Commercial Officer beim FC Basel, zitiert.



DayZero-Geschäftsführer Tobias Egartner ergänzt: «Roblox bietet einen Weg, eine junge Zielgruppe zu erreichen und zu aktivieren. Wir fungierten dabei als Schnittstelle zwischen dem traditionellen Fussballverein FCB und einer Generation, die sich überwiegend im digitalen Raum bewegt.»





Der Swiss MarTech Summit wird vom MarTech Lab und dem Institut für Marketing Management der ZHAW organisiert. Gut 200 Personen nahmen am vergangenen Donnerstag an der Veranstaltung teil. (pd/nil)