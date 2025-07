Publiziert am 28.07.2025

Das XXXXL-Trikot wurde am Boden der Gondel befestigt und so auf den höchsten Berg der Ostschweiz gebracht. Die Aktion war Teil einer umfassenderen Marketingkampagne, die der Fusballverein zusammen mit der Kreativagentur Bureau54 umgesetzt hat. Darüber informierte die Agentur in einer Medienmitteilung.





Das neue Trikot trägt ein überarbeitetes Emblem, das regionale Wahrzeichen der Ostschweiz zeigt. Der Säntis ist dabei eines der zentralen Gestaltungselemente. Das Design entstand in Kooperation mit der Designagentur FF Graphics.





Die Kampagne umfasste neben der Säntis-Aktion weitere Elemente: Eine Teaser-Phase im Vorfeld, Fotoshootings mit Spielern und regionalen Testimonials sowie die Produktion verschiedener Werbemittel. Zusätzlich verteilte der Verein Einwegtattoos an die Fans.

Für die Videoproduktion war die Agentur Nektar zuständig. Die Inhalte wurden über die Kanäle des FC St.Gallen sowie von Medienpartnern verbreitet. Der Verein gibt an, bereits am ersten Verkaufstag eine grosse Zahl der neuen Trikots abgesetzt zu haben. (pd/nil)