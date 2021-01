Schweizer Reisebranche

Ferienmesse wird im Internet durchgeführt

Wegen den Kontaktbeschränkungen führt die Schweizer Reisebranche ihre traditionelle Ferienmesse im Internet durch. Aussteller und Besucher würden sich im März per Avatar in einer 3D-Welt treffen, teilten die Messeveranstalter am Montag in einem Communiqué mit.

Die Veranstaltung findet vom 4. bis 7. März statt. (Bilder: zVg.)