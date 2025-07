Publiziert am 09.07.2025

Das neue «Ferienprofil Graubünden» auf graubuenden.ch erfasst Reisepräferenzen von Besuchern und erstellt daraus massgeschneiderte Ferienempfehlungen. Stephanie Gram, Leiterin Digitales Marketing bei Graubünden Ferien, sieht darin einen «innovativen Ansatz mit grossem Potenzial». Das System soll Gästen eine einfachere und gezieltere Ferienplanung ermöglichen.

Die neue Website-Funktion speichert Nutzerdaten datenschutzkonform in einem schweizweiten Gäste-Account. Basierend auf den erfassten Interessen und Präferenzen generiert das System personalisierte Empfehlungen für Ferienerlebnisse in Graubünden. Die Technologie wurde gemeinsam mit den Partnern Unic und discover.swiss entwickelt, die bereits Erfahrung in der digitalen Transformation mitbringen.

Der Kanton Graubünden unterstützte das Projekt im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transformation. Die fachliche Prüfung und Förderempfehlung erfolgte durch den Verein GRdigital. Das Pilotprojekt soll zeigen, ob sich personalisierte Ansätze in der touristischen Vermarktung bewähren und auf andere Regionen übertragen lassen.

Graubünden-Ferien-CEO Martin Vincenz hofft auf Signalwirkung für die gesamte Tourismusbranche. Er wünscht sich, dass das Ferienprofil einen Impuls setzt, «um im Tourismus vermehrt regionsübergreifend zu denken und zu handeln». Das Projekt solle neue Perspektiven für eine vernetzte und zukunftsfähige Branche schaffen. (pd/spo)