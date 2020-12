20 Minuten Advertising: Festliche Storys aus der Lifestyle-Welt

Der im September 2020 lancierte Channel 20 Minuten Lifestyle startet in der Deutsch- und Westschweiz mit einem crossmedialen Themenspecial zu Weihnachten. Das erste Lifestyle-Special umfasse vielfältige Content-Massnahmen auf den eigenen Digital- und Print-Kanälen, wie es in der Mitteilung heisst.

Festliche Storys auf dem XMAS-Channel

Im eigens kreierten XMAS-Channel finden die User jeden Tag festliche Storys mit passenden Videos aus der Lifestyle-Welt. Dazu gibt es einen grossen digitalen Adventskalender mit ausgesuchten Geschenken, der bis Ende Jahr zu einem Silvester-Countdown verlängert wird. Abgerundet wird das digitale Themenspecial durch Community-Aktivierungen auf den 20 Minuten Lifestyle Social-Media-Kanälen auf Instagram, Facebook und TikTok.

In der Print-Sonderausgabe, die am 3. Dezember in der Tagesausgabe von 20 Minuten integriert ist, erwarten die Leserinnen und Leser auf 26 Seiten allerlei Themen rund um das Weihnachtsfest. Darin finden sich verschiedene Artikel aus allen Lifestyle-Ressorts zur Einstimmung in die Vorweihnachtszeit inklusive ein von den 20 Minuten Lifestyle-Experten kuratierter Guide mit Geschenktipps für Fashionistas, Foodies, Sportskanonen und Co. Das Print-Special im modernen Look wurde von der Designagentur Raffinerie gestaltet, welche bereits das Look-and-Feel des Channels kreiert hat.

Samichlaus auf 20 Minuten Radio

Spezielle Content-Integrationen zum Thema Weihnachten gibt es auch für die Hörerinnen und Hörer von 20 Minuten Radio wie spezielle Christmas-Playlists mit den liebsten Weihnachtssongs der Community oder einem interaktiven Samichlaus-Telefon mit Staraufgebot. (pd/wid)