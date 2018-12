Tamedia: Finanzchef von Goldbach geht

Nach über zehn Jahren verlässt Lukas Leuenberger Goldbach: «Es waren spannende Jahre», kommentiert er seine Zeit bei Goldbach in einer Mitteilung, «in welchen ich viel gelernt habe und einiges bewegen konnte. Besonders dankbar bin ich meinem Team, das mich immer grossartig unterstützt hat. Der Abschied fällt mir nicht leicht.»



Leuenberger trat 2007 in die Goldbach Group ein und bekleidete zuerst das Amt des stellvertretenden CFO. In den ersten Jahren, welche er mitgestaltete, expandierte Goldbach kurz nach dem Börsengang in die Märkte in Ost- und Südosteuropa. Leuenberger war für die finanziellen Belange zahlreicher neuer Tochtergesellschaften und deren Integration in die Goldbach Group zuständig. Nach seiner Wahl zum CFO im Jahr 2013 und dem CEO-Wechsel übernahm er die Verantwortung für die finanzielle Abwicklung der erfolgreichen Refokussierung auf die DACH-Märkte. In den letzten Jahren vertrat Leuenberger zudem das Executive Committee (ExCo) in mehreren Verwaltungsräten der Goldbach Group und leistete einen massgeblichen Beitrag im Rahmen des Zusammenschlusses von Goldbach mit der Mediengruppe Tamedia in diesem Jahr.

Goldbach-CEO Michi Frank bedauert den Austritt sehr, wie es in der Mitteilung heisst. «Ich habe seine Kompetenz, seine sachliche und ergebnisbezogene Arbeitsweise und die Art, wie er uns alle im ExCo und darüber hinaus unterstützt hat, sehr geschätzt. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass unsere Strategie der Konzentration erfolgreich verlaufen ist und wir Jahr für Jahr positive Ergebnisse vermelden konnten. Für die Zukunft wünsche ich ihm beruflich und privat nur das Beste.»

Die Struktur der Finanzabteilung nach dem Austritt von Lukas Leuenberger werde später bestimmt. (pd/eh)