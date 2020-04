Zwei Wealth: Finanzplattform stellt Sinnfrage

Mit der neu lancierten Initiative will die unabhängige Vermögensplattform Zwei Wealth der Frage «Was macht mein Leben reich?» auf den Grund gehen und – gemäss eigener Angaben – einen Stein ins Rollen bringen.



Die Initiative umfasst eine Reihe von Aktivitäten von Gastbeiträgen, einer Umfrage, einem Blog auf der www.zwei- we.ch/reich und mündet in der Veröffentlichung eines Magazins. Von April bis Mai werde in unregelmässigen Abständen ein Blog in mit 24 Gastbeiträgen zum Thema «Was macht mein Leben reich?» publiziert. Zudem ist jeder User eingeladen, sich an der Diskussion am Thema zu beteiligen. Mit einer Umfrage kann eine Einschätzung abgegeben oder ein eigener Beitrag publiziert werden.

Aus den Gastbeiträgen und der Auswertung der Umfrage erscheint im Juni 2020 eine kostenlose Publikation, welche die Diskussion zusammenfasst. Diese Initiative steht unter dem Patronat des Advisory Boards von Zwei Wealth, das unter dem Vorsitz des bekannten Ökonomen Klaus Wellershoff ist. Weiter sind vertreten die Finanzjournalistin Fleur Platow, der Unternehmer Andrea Schlapbach und und der ehemalige Credit-Suisse- und heutige Watson-Marketingchef, Tarkan Özküp.