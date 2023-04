Wemf: Finn Stein wird Forschungschef

Anfang Juni wird Finn Stein neuer Leiter der Forschungsabteilung der Wemf, wie es in einer Mitteilung heisst. Er wird somit die Gesamtverantwortung für den Bereich Research & Development übernehmen und ein Team von acht Mitarbeitenden führen.

Stein absolvierte ein Studium in Publizistik an der Universität Zürich sowie einen Master in Data Science. Durch seine umfassende Berufserfahrung in den Bereichen Forschung und Mediaplanung sowie in der Personalführung erfülle er alle geforderten Qualifikationen für diese Schlüsselposition bei der Wemf, heisst es weiter.

Stein tritt die Nachfolge von Jella Hoffmann an, die Anfang 2023 ihre neue Position als Geschäftsführerin der WEMF eingenommen hat (persoenlich.com berichtete). Sie ist überzeugt, mit Finn Stein eine optimale Nachfolge gefunden zu haben: «Mit seiner langjährigen Agentur- und Forschungserfahrung sowie seiner hohen Datenaffinität passt Finn Stein absolut perfekt zu uns. Sowohl bei unseren Grossstudien als auch im Hinblick auf neue, innovative Projekte haben wir in den nächs- ten Jahren viel vor. Da freue ich mich jetzt schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Finn.»

Stein über seine neue berufliche Herausforderung: «Die Wemf hat über Jahrzehnte hinweg gleich mehrere der umfangreichsten und qualitativ hochwertigsten Datensätze der Schweizer Medien- und Werbebranche aufgebaut. Die Möglichkeit, auf einem so hohen Niveau praxisrelevante Forschung zu betreiben, reizt mich ungemein. Ich freue mich darauf, zusammen mit meinem Team daran zu arbeiten, dass die Wemf auch weiterhin ihrer Leuchtturmfunktion im Schweizer Werbemarkt gerecht wird.» (pd/wid)