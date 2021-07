Dept: Fintech Yokoy ist neu im Portfolio

Das Schweizer Fintech Yokoy automatisiert das Ausgabenmanagement für mittlere und grosse Unternehmen mit künstlicher Intelligenz, indem es die Spesenabrechnungen, die Rechnungsverarbeitung und intelligente Firmenkreditkarten in einer einzigen intuitiven Plattform vereint. Um die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen und den Markteintritt in Deutschland vorzubereiten, hat das Schweizer Fintech-Unternehmen Dept an Board geholt. Dept bietet als Digitalagentur länderübergreifend «kreative, technologische und datenbasierte Kompetenz aus einer Hand», wie es in einer Mitteilung heisst.

Dept hat mit einem Team aus der Schweiz und Deutschland die Kampagne zum Markteintritt in Deutschland und die Kommunikation der Produkterweiterung konzipiert und umgesetzt. Ziel der breit angelegten Kreativkampagne war es, Brand Awareness zu schaffen und Leads zu generieren. Für Dept Deutschland lag der Fokus auf den Kreativleistungen von der Strategie über Konzept und Design bis zur Umsetzung. Zum Einsatz kam ein Formatmix aus Videos, Bannern, statischen und animierten Assets bis hin zur Landingpage. Dept Schweiz hat begleitend zur Kampagne das Digital Marketing umgesetzt.

Parallel mit dem Markteintritt in Deutschland hat Dept auch das Digital Marketing für die Schweiz und Österreich realisiert. Dabei wurde das Setup für die verschiedenen Märkte skaliert, so dass künftig weitere Märkte ergänzt werden können. In Zusammenarbeit mit Yokoy ist auch ein Tracking-Konzept entstanden, welches sicherstellt, dass die relevanten KPIs für das Digital Marketing definiert sind und die notwendigen Touchpoints auf der Landingpage gemessen werden.

Melanie Gabriel, CMO und Gründungsmitglied von Yokoy und frisch gekürte «Female Innovator of the Year» sieht sich in ihrer Wahl bestätigt: «Dept hat innert kürzester Zeit ein interdisziplinäres Team aus dem Boden gestampft, welches unsere Bedürfnisse schnell verstanden und diese agil und in hoher Qualität umgesetzt hat.» (pd/cbe)