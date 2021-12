MRB: Fluchender Pistenbullychef wirbt für Titlis

Ein paar übermütige Zürcher Jungs leihen im Titlis-Skigebiet einen Pistenbully aus, um damit ihre Après-Ski-Party an die Langstrasse zu verlängern. Diese liegt ja nur ein Katzensprung von Engelberg entfernt. Die Strolchenfahrt bleibt nicht unbemerkt: Auf TikTok, Instagram und Reddit posten Zeugen Videos des Bullys auf einer Landstrasse, der Quaibrücke oder in einem Zürcher Wohnquartier.

MRB konzipierte und dramatisierte diese crossmediale Kampagne im Auftrag der Titlis Bergbahnen, welche die Community in ihren Social-Media-Kanälen zur Mithilfe aufrief, um den Pistenbully in Zürich zu suchen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Auch prominente Engelbergerinnen und Engelberger wie Michelle Gisin, Marco Odermatt und Fabian Bösch und zahlreiche Zürcher Nano-Influencer teilten die Geschichte auf ihren Kanälen. Die Jagd nach dem verlorenen Bully war eröffnet. Im Rahmen einer digitalen Schnitzeljagd wurden die Zürcherinnen und Zürcher via Social Media mit mehreren Hinweisen zum Standort des Bullys geführt. Er wird schliesslich im Hinterhof des Clubs Supermarket gefunden, was mit einem kleinen Bully-Event gefeiert wird. Nur wenige Meter vom Freitag- und Prime-Tower entfernt.

Ein Happy End für alle: Twini hat seinen geliebten Bully wieder, die Finderinnen und Finder freuen sich über einen schönen Finderlohn und die Titlis Bergbahnen läuten ihre Wintersaison mit einer Aktion ein, die im Raum Zürich über Social Media über 750'000 Mal gesehen wurde.

Verantwortlich bei Titlis Bergbahnen: Urs Egli (Leiter Marketing), Peter Niederberger (Sales Manager Overseas), Barbara Mathis, Manuela Matter und Sonja Gisler (Titlis Marketing); verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge: Christoph Bürge (Strategie), Frederick Rossmann und Fabian Zahner (Kreation), Silvan Metzger und Sebastian Lorez (Beratung), Carol Hämmig (Beratung Digital), Ursula Trottmann (DTP); Yogi Parish (Regie, Drehbuch, CGI), Kim Howland (Kamera), Markus Egloff (Ton), Andrea Grimm (PL). (pd/cbe)