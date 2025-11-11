Ifolor: Fotos auf Tramschienen unterwegs

Die Aufnahmen zeigen die Stadt abseits touristischer Motive und dokumentieren Alltagsszenen, versteckte Orte und Strassenszenen zwischen Rhône und Altstadt, heisst es in einer Mitteilung. Fotografiert hat die Bilder der Genfer Brian Anthony Kelly, der zwei Tage lang durch seine Heimatstadt zog.
Ein Behind-the-Scenes-Video zeigt ihn bei der Arbeit zwischen Tramgleisen und bei Begegnungen mit Passanten. Die Aktion erweitert die bestehende Kampagne, die bereits über TV, Aussenwerbung und digitale Kanäle läuft. Im Inneren des Trams können Fahrgäste über einen QR-Code ein Angebot für kostenlose Fotoprints abrufen. Das beklebte Tram ist bis zum 30. November 2025 im Genfer Verkehrsnetz unterwegs. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Ifolor AG: Philipp Leuenberger (Marketingleitung), Johannes Seifert (Creative Direction), Manuela Groh (Creative Direction), Julia Fischhaber (Konzept & Text), Sofia Costantini (Grafik), Michèle Fischhaber (Video), Arianna Guarino (Integrated Marketing Campaign Lead), Andrea Michel (Integrated Marketing Campaign Manager); externe Partner: Brian Anthony Kelly (Fotografie), Goldbach Neo (Media).