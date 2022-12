Die Paulus Akademie in Zürich ist auch Veranstaltungszentrum. Diesen Aspekt ihrer Tätigkeit möchte sie deutlich stärker bekannt machen und sich auch in diesem Bereich etablieren. Dazu setzt sie in einer Weiterentwicklung der Eröffnungskampagne 2020 wiederum auf eine Inszenierung ihrer Fassade mittels Fensterfolien.

Im Mittelpunkt stehen getreu dem Claim «Fragen zur Zeit» unterschiedliche Denkanstösse zu aktuellen Themen. Diese sollen indes nicht nur zu Überlegungen anregen, sondern gleichzeitig auch auf das breitgefächerte Raumangebot der Paulus Akademie hinweisen, das ganz unterschiedliche Veranstaltungen ermöglicht. So stehen Räume für einfache Meetings, aber auch grössere Tagungen zur Auswahl.

Konzipiert und gestaltet wurden die Fensterfolien von der Zürcher Kommunikationsagentur Art.I.schock, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Die Agentur setzte dabei auf eine illustrative Lösung mit fantasievollen geometrischen und freundlichen bunten Elementen. Diese verbinden die Fenster visuell miteinander, sparen jedoch zugleich immer wieder Durchblicke aus, welche stets einen Blick ins Innere des Gebäudes gestatten.

Verantwortlich bei der Paulus Akademie: Lukas Bernays (Marketing und Kommunikation); verantwortlich bei Art.I.schock: Yaël Weissmann (Konzept, Beratung), Petra Hilber (Grafik); Produktion und Montage Folien: Capa Werbetechnik. (pd/cbe)