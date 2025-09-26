APG|SGA: Francesca Conestabile übernimmt im Tessin

Publiziert am 26.09.2025

Francesca Conestabile arbeitet bereits seit über zehn Jahren für die APG|SGA und war als Stellvertreterin von Belotti für den Aussen- und Innendienst des Werbemarktes verantwortlich. Belotti wird die Übergabe bis zu seiner Pensionierung Ende Januar 2026 begleiten.

«Wir freuen uns, mit Francesca Conestabile eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit für diese wichtige Position im Tessin gewonnen zu haben», schreibt die APG in einer Mitteilung. Sie sei von Belotti bereits umfassend in die neuen Aufgabenbereiche eingearbeitet worden.

Der scheidende Regionalleiter Renato Belotti prägte die Aussenwerbung im Tessin während rund 46 Jahren mit. Die APG bedankt sich bei ihm für das «ausserordentliche Engagement und die Firmentreue». Er habe die Aussenwerbung im Tessin «mit seiner erfolgreichen und umsichtigen Schaffenskraft massgeblich mitgeprägt». (pd/cbe)