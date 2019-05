Kingfluencers: Frank Bodin neu im Advisory Board

Das Zürcher Start-up Kingfluencers blickt auf ein «hervorragendes erstes Quartal mit Rekordzahlen» zurück, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Firma unter der Führung von CEO und Co-Founder Christian Reiter habe im April den bisher stärksten Monat erreicht und den Umsatz markant im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert.

«Wir sind stolz, nach nur vier Monaten über 50 Prozent der Bookings des letzten Jahres verzeichnen zu können», so Reiter. Aufgrund der guten Resultate werde Influencer Marketing als fester Bestandteil im Marketing-Mix eingeplant. «Der authentische Content eines Influencers führt zu erhöhtem Vertrauen bei den Konsumenten. Somit werden nicht nur Reichweiten sondern auch Absatzziele besser erreicht. Wie eine Konsumentenstudie zeigt, haben über 83 Prozent der Befragten schon mindestens einen Kauf getätigt, der durch einen Influencer inspiriert wurde», so Reiter.

Dies bestätigt auch Frank Bodin, der sich Kingfluencers als neues Mitglied des Advisory Boards anschliesst. Der ehemalige CEO von Havas kennt den Markt und weiss, dass Marketing, Kreativität und Qualität heute einhergehen mit Technologie. «Dies hat mich bei Kingfluencers von Anfang an überzeugt. Die Zahlen und der Erfolg geben uns recht», wird Bodin in einer Mitteilung zitiert. «Es freut uns enorm, mit Frank Bodin jemanden an Bord zu haben, der nicht nur im Werbemarkt daheim ist, sondern auch die Schnittstelle zur Technologie versteht» so Christian Reiter. (pd/cbe)