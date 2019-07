MCH Group: Frank Marreau leitet Expomobilia

Frank Marreau wird per 2020 als Managing Director die Leitung der Expomobilia in Effretikon übernehmen. Die auf Messe- und Eventbau spezialisierte Firma ist Teil der MCH Live Marketing Solutions. Er folgt damit auf Florian Faber, der seit Januar 2019 als CEO der Division Live Marketing Solutions und Mitglied des Executive Boards der MCH Group tätig ist (persoenlich.com berichtete). Dies schreibt die MCH Group in einer Mitteilung.

Marreau ist in Frankreich geboren, in Norddeutschland aufgewachsen und seit 2006 mit seiner Familie in der Schweiz wohnhaft. Er war lange Jahre in Deutschland und der Schweiz für Marbet in leitenden Funktionen tätig, bevor er 2015 zur MCI Schweiz AG gestossen ist. Zuerst als Strategic Development Director und seit Herbst 2015 als Managing Director MCI Zurich & MCI Vienna. (pd/eh)