Biggie: Franke wirbt mit Wandbild in Mailand

Publiziert am 27.04.2026

Die Street-Art-Aktion sollte vergangene Woche die Messebesucher am Corso Garibaldi ansprechen. Das Bild knüpfte an eine 3D-Eckwerbung an, mit der Franke bereits 2024 am Salone del Mobile auf sich aufmerksam gemacht hatte. Statt klassischer Werbeflächen setzt der Aarburger Konzern damit erneut auf erlebnisorientierte Formate im öffentlichen Raum, wie die dafür verantwortliche Agentur Biggie Switzerland mitteilt.

Weiter gab Biggie die Verlängerung der Partnerschaft mit Franke bekannt. Inzwischen verantwortet die Zürcher Digitalagentur die gesamte kanalübergreifende B2B- und B2C-Marketingstrategie für die Franke-Divisionen Home Solutions (Wohnküchen) und Coffee Systems (professionelle Kaffeemaschinen). Was 2020 mit Pilotkampagnen in vier Märkten begann, umfasst heute Connected TV, digitale Aussenwerbung, Social Media und Suchmaschinenmarketing.

Biggie betont zudem die Rolle einer hauseigenen, KI-gestützten Technologieplattform bei der Kampagnensteuerung – konkrete Leistungskennzahlen zur Wirksamkeit nennt die Agentur allerdings nicht. «Durch den Einsatz von KI-gestützten Erkenntnissen und eine konsistente Markenkommunikation über verschiedene Märkte hinweg haben wir ein skalierbares Modell geschaffen, das sowohl Bekanntheit als auch Conversion steigert», lässt sich Managing Director Silvana Imperiali (DACH & CZ) in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)