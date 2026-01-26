Publiziert am 26.01.2026

4997 Zuschauer haben am Samstag, 24. Januar, das Meisterschaftsspiel der ZSC Lions Frauen gegen den EV Zug besucht. Damit wurde der bisherige Ligarekord in der PostFinance Women's League von 4136 Zuschauern übertroffen.

Das Spiel fand im Rahmen einer Veranstaltung von EqualVoice, Blick und den ZSC Lions statt. EqualVoice ist eine Initiative von Ringier, die sich für die Sichtbarkeit von Frauen in Sport, Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt.

Zur Veranstaltung gehörten mehrere Panelgespräche zum Thema Frauensport. Teilnehmer waren unter anderen die ehemaligen Nationalspielerinnen Kathrin Lehmann und Florence Schelling sowie Vertreter der ZSC Lions und von Ringier.

«Was wir am Samstag erlebt haben, ist mehr als ein gut besuchtes Spiel. Es ist ein Signal für die wachsende Relevanz, die steigende Sichtbarkeit und die gesellschaftliche Anerkennung des Frauen-Eishockeys in der Schweiz», wird Annabella Bassler, CFO Ringier und Initiantin von EqualVoice, in der Mitteilung zitiert. (pd/nil)