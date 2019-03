Brunner Medien: Freddy Fallegger wird Verkaufsleiter

Der neue Verkaufsleiter von Brunner Medien heisst Freddy Fallegger. Der 48-Jährige kennt das Druck- und Mediengewerbe von der Pike auf. Seit 2008 ist er in leitenden Positionen in Verkauf und Marketing tätig, wie es in einer Mitteilung heisst.

Fallegger tritt die Nachfolge von Martin Hegglin an, der Ende Dezember 2018 das Unternehmen verlassen hat. Fallegger ist für die Leitung des Verkaufs verantwortlich und nimmt Einsitz in der Geschäftsleitung. Bei Brunner Medien wird er nebst Printlösungen auch Portfolios in den Bereichen Web und Crossmedia betreuen.

Fallegger ist seit mehr als 25 Jahren in verschiedenen Funktionen im Druck- und Medienbusiness tätig: zuerst als Drucker und Sachbearbeiter Verkauf Innendienst, nach diversen Weiterbildungen unter anderem bei «gib» und Skugra in leitender Position als Kundenberater im Innendienst und seit 2008 als Key Account Manager sowie Marketing- und Verkaufsleiter. Fallegger absolvierte verschiedene berufliche Stationen. Unter anderem war er Leiter Verkauf und Marketing sowie Geschäftsleitungsmitglied von Abächerli Media in Sarnen. (pd/cbe)