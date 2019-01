Tamedia / Goldbach: Führungsduo leitet digitale Werbeeinheit

Bereits Ende Dezember kündigten Tamedia und Goldbach an, die Bereiche Digital Advertising Services und Digital Services ab dem 1. März 2019 zusammenzuführen (persoenlich.com berichtete). Die Gesamtleitung der neuen Einheit Digital Advertising Services übernehmen die bisherigen Verantwortlichen Sylvia Epaillard und Alexander Horrolt in einer Doppelführung, heisst es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Sylvia Epaillard übernahm die Leitung des Bereichs Digital Advertising Services von Tamedia Mitte 2015. Zuvor war sie für die Technologie- und Produktentwicklung verantwortlich. Früher war sie unter anderem für den Gaming-Publisher Miniclip sowie für Google in Dublin tätig. Epaillard studierte Sprach- und Kommunikationswissenschaften und Informatik, Ende 2018 absolvierte sie den Executive MBA an der INSEAD Business School.

Alexander Horrolt ist seit Mitte 2015 Managing Director von Goldbach Digital Services. Davor war er Managing Director der Goldbach Audience sowie Sales Director TV bei Goldbach Media. Darüber hinaus arbeitete der Fernseh- und Onlinefachmann unter anderem bei Cinecom, Publicitas sowie IP Deutschland. Horrolt studierte Sport- und Betriebswirtschaft und verfügt über verschiedene Business- und Management-Weiterbildungen. (pd/wid)