Am nächsten Samstag, 3. Juli, bietet die Regensdorfer Videoproduktionsfirma CA-Media ein Novum an: nämlich ein Führungsseminar mit Altbundesrat und Unternehmer Christoph Blocher. Für diesen Anlass haben die Verantwortlichen eigens Videos unter dem Titel «Christoph Blocher Live on Tour» produziert.





Blocher wird am Samstag in Regensdorf vor etwa 50 Anwesenden an einem halbtägigen Intensivseminar sein Wissen weitergeben. Themenschwerpunkte werden unter anderem Mitarbeiterführung, Zeiteinteilung, Antragsstellung und Auftragserteilung sein.



Blochers Führungsprinzipien werden im Sachbuchbestseller «Das Blocher-Prinzip» von Matthias Ackeret thematisiert. Das Buch erschien soeben in einer achten, wegen Corona aktualisierten und stark ergänzten Auflage im muensterverlag.ch . (ma)