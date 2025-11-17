Brinkertlückt: Für die strittige Szene einen grösseren Bildschirm

Publiziert am 17.11.2025

Während des Legenden-Spiels «Jogo Dos Famosos» sorgte Samsung mithilfe der Agentur Brinkertlück für einen PR-Stunt: Als es bei dem Fussballspiel am 9. November in Luzern zu einem Foul kam, stand neben dem kleinen Screen für den Schiedsrichter plötzlich ein riesiger Samsung-Bildschirm, wie Brinkertlück in einer Medienmitteilung schreibt.

Wenn es bei Fussballspielen zu brenzligen Entscheidungen kommt, warum sind ausgerechnet die Screens für die Schiedsrichter so klein? Schliesslich geht es um Enscheide, die Freud oder Leid auslösen und im Profisport oftmals Millionen wert sein können.

Samsung hat sich gefragt: Wieso schaut man sich diese wichtigen Momente nicht auf einem grösseren Screen mit bestmöglicher Auflösung an? Genau das konnte man als PR-Stunt beim «Jogo Dos Famosos» in die Tat umsetzen.

Johan Vonlanthen schubste André Santos

In der 35. Minute kam es zu einem Zwischenfall. Johan Vonlanthen schubste André Santos, worauf dieser sich dramatisch zu Boden fallen liess, natürlich sehr zur Belustigung der Zuschauerinnen und Zuschauer in der ausverkauften Swissporarena in Luzern.

Sofort meldete sich der VAR beim Schiedsrichter. Dieser lief zu dem kleinen VAR-Screen, auf dem die Situation aber nicht klar erkennbar schien. Dann kam Samsung ins Spiel: Samsung stellte einen grösseren VAR-Screen in die Referee Review Area (RRA), auf dem der Schiedsrichter sich die Situation noch einmal aus nächster Nähe anschauen konnte.

So entstand nicht nur ein unterhaltsamer Moment während des Spiels mit Legenden wie Ronaldinho, Rivaldo, Santos, Yakin, Djourou und von Samsung wurden perfekt in Szene gesetzt und lieferten den Beweis für ihre Bildqualität gleich mit.

«Konnten Vorteile unserer Technologie live vermitteln»

Toni Koller, Marketing Director Samsung Schweiz, kommentiert den PR-Stunt so: «Das Spiel ‹Jogo Dos Famosos› bot die ideale Bühne für eine aussergewöhnliche Inszenierung. Der Fussballmatch mit Legenden im ausverkauften Stadion war die perfekte Gelegenheit, die Samsung Big TVs auf unterhaltsame und emotionale Weise zu inszenieren. Mit der Aktion ‹Big TV. Big Wow.› konnten wir die Vorteile unserer Technologie live vermitteln und den Fans ein einzigartiges Markenerlebnis bieten und über alle Kanäle hinweg begeistern.» (pd/nil)