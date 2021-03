Teads: Für Glaubwürdigkeit und Transparenz

Die globale Mediaplattform Teads erreicht 1,9 Milliarden Menschen weltweit «in hochwertigen digitalen Umgebungen». Der Ausbau ihrer Reichweite ist das Ergebnis strategischer Partnerschaften mit Unternehmen wie BBC Global News, BuzzFeed und The Guardian, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. In der Schweiz liege die Teads-Reichweite bei 5,6 Millionen Unique Usern, was einer Abdeckung von 90 Prozent entspreche (NET-Metrix 2020-1).

Neue globale Zusammenarbeit mit NewsGuard

Eine globale Partnerschaft besteht ab sofort auch mit NewsGuard. Ein Team von Journalisten bewertet bei NewsGuard tausende von Websites hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit und Transparenz. Durch die Integration ist NewsGuard nun Teil des Überprüfungs- und Audit-Prozesses von Teads für Publisher, sowohl in der Onboarding-Phase als auch als fortlaufender Massstab für die Qualität.

Die Partnerschaft mit der Mediaplattform ist laut Mitteilung «Teil der kontinuierlichen Bemühungen, den Qualitätsjournalismus zu unterstützen und so noch grössere Markensicherheit zu schaffen». Dieser Schritt stehe dabei im Einklang mit der Unternehmenspolitik «Advertise Responsibly», die es Marken ermögliche, ihre Geschäftsergebnisse zu erzielen und gleichzeitig in einem Umfeld zu agieren, das frei von Desinformation, Betrug und Hassreden sei.

«Im Jahr 2020 haben wir gesehen, welche Auswirkungen Fehlinformationen auf Themen wie die öffentliche Gesundheit oder die Integrität von Wahlen haben», wird Carter Stone, Vizepräsident Business Development von NewsGuard, in der Mitteilung zitiert. «Wenn Marken es aber vermeiden wollen, Werbegelder an Quellen zu bezahlen, die schädliche Fehlinformationen verbreiten, sollten sie dabei jedoch News nicht gänzlich umgehen müssen. Diese Partnerschaft stellt sicher, dass Werbetreibende durch Teads eine bessere Alternative haben: Zugang zu glaubwürdigen und vertrauenswürdigen Nachrichteninhalten bei gleichzeitiger Vermeidung von Anzeigenplatzierungen auf gefährlichen Webseiten mit Falschinformationen. Wir begrüssen es, dass Teads bei diesem Thema eine führende Rolle übernimmt.»

Wichtige Updates für Publisher

Teads kündigte zudem Updates für die Zukunft ohne Cookies für Publisher an. Sie werden Genauigkeit und Effektivität des Audience Targeting sicherstellen, während sie sich an Browser und regulatorische Änderungen anpassen, heisst es weiter. Der «marktführende Ansatz» von Teads helfe Publishern, ihren Vorteil beim Targeting in einer cookiefreien Welt voll auszuschöpfen. Sie würden dabei ihre eigenen 1st-Party-Daten und die Lesegewohnheiten der User ebenso wie einen nuancierten Ansatz für kontextbezogenes Targeting in Textumgebungen nutzen.

Darüber hinaus können Publisher im Eigenverkauf nun erstmals die «Predictive AI» von Teads über die Teads For Publishers Enterprise Suite nutzen. Die künstliche Intelligenz bespielt Hunderte von Datenpunkten zu jeder Werbemöglichkeit, «um das vielversprechendste Ergebnis für Werbetreibende zu liefern». Das bedeute, dass Publisher Viewable Impressions, Completed Views oder sogar Klicks verkaufen können, um den Umsatz zu maximieren und die Verschwendung von Inventar zu begrenzen. Dadurch können sie laut Mitteilung bis zu 60 Prozent Inventar einsparen.

«Durch Teads for Publisher können wir sehr attraktive interaktive Video- und Display-Formate kreieren und dies unseren Kunden anbieten», lässt sich Tarkan Özküp, Chief Sales Office bei Watson, in der Mitteilung zitieren. «Teads unterstützt unser Wachstum im Werbemarkt-Bereich mit innovativen technischen Lösungen im Outstream-Bereich. Wir freuen uns weiterhin gemeinsam wachsen zu können.» (pd/cbe)