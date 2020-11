Im Auftrag der E-Mobilitäts-Anbieterin M-Way führte die AdManufaktur diesen Sommer zwei Brandformance-Kampagnen durch. Sie setzte dabei verschiedene Werbekanäle und Werbemittel ein, was «zu einem höchst erfolgreichen Resultat in Bezug auf Website-Traffic und Kundenbesuche in den über 30 Filialen führte», heisst es in einer Mitteilung.

Während der Kampagnen setzte AdManufaktur ein Dashboard ein, wodurch die Performance der einzelnen Kanäle – speziell die Attribution der TV-Werbung auf die Website-Besuche – jederzeit gemessen werden konnte. Anhand dieser Daten war AdManufaktur «stets in der Lage, Anpassungen vorzunehmen und die TV-Kampagnen gemäss der mit M-Way festgelegten Zielen kontinuierlich zu optimieren», heisst es.

Sergio Zappa, Head of IT Services der SEMG (Swiss E-Mobility Group AG): «Dank der guten Zusammenarbeit und der konstanten Optimierung durch die AdManufaktur erreichten wir unsere Ziele im Bereich Abverkauf der E-Bikes und Besucher im Onlineshop und in den Filialen.» (pd/cbe)