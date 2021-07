Marty/Trezzini: Für mehr Leichtigkeit im Leben

Light Hearted Living – dieser Claim stellt nicht nur die Philosophie von LiAH Design dar, sondern widerspiegelt sich auch in der vielfältigen Angebotspalette der Möbelmanufaktur. Im Fokus steht eine flexible und wandelbare Einrichtung mit schwereloser Leichtigkeit. Denn Räume verlieren an Funktionszuweisung, weshalb bei LiAH Design der Wohnraum, die Terrasse sowie der Garten als Symbiose verstanden werden, die sich immer wieder neu kombinieren lässt.

Zur Vermarktung der neuen Möbelkollektion von LiAH Design wurde die Zürcher Agentur Marty/Trezzini damit beauftragt, eine integrierte Content-Kampagne zu lancieren. Das Ergebnis lässt sich als Art «Zeichen der Zeit» verstehen, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach einem intensiven Jahr geprägt von Ungewissheit und Eintönigkeit, scheint sich die Gesellschaft langsam wieder zurück in die Normalität zu bewegen.

Hier knüpft auch das Content-Konzept von Marty/Trezzini an: «Das Ziel der Content-Strategie für LiAH war von Beginn an, das vielfältige Möbelangebot lebendig und originell zu präsentieren, um sich marketingtechnisch von anderen Möbelhäusern abzuheben. Vor allem aber versuchten wir, diese Leichtigkeit, für welche die LiAH-Produkte in ihrem Kern stehen, auch im Storytelling und anhand des Content-Stils zu reflektieren. Aufgrund der momentanen globalen Situation spüren wir ein zunehmendes Bedürfnis nach mehr Lebensfreude, mehr Lockerheit. Genau dieses Gefühl wollen wir gemeinsam mit LiAH vermitteln», heisst es bei Marty/Trezzini.

Als Resultat entstand «Die Kunst zu Leben» – eine ganzheitliche Content-Kampagne bestehend aus einem Kurzfilm, diversen Content Snacks und einer neuen Bildwelt. Anhand von Storytelling, Charme und einer Prise Humor soll die neue Content-Strategie von LiAH Design die Leichtigkeit des Seins repräsentieren – ganz im Sinne des Light Hearted Living. Der Content wird ab sofort auf allen digitalen Kanälen und sozialen Medien von LiAH Design bespielt.

Verantwortlich bei LiAH Design: Nicolas Müller (Marketing); verantwortlich bei Marty/Trezzini (Strategie & Produktion): Yves Marty (Projektleitung & Regie), Nino Michel (Kamera), Gianluca Trezzini (Fotografie), Raphael Schulze-Schilddorf (1. AC), Oliver Muff (Beleuchtung), Alix Gerber (Art Direction), Rominia Häner, Leon Frielingsdorf, Natalie Fitzgerald (Set Design). (pd/lom)