Digitec: Gadgets werden zu Schauspielern

In ihrer aktuellen Community-Werbekampagne (persoenlich.com berichtete) doppelt Digitec mit TV-Spots nach. Ab sofort flimmern sie über Schweizer Bildschirme, wie der Onlineshop in einer Mitteilung schreibt. Wie bei den Plakaten, werden auch in den Spots echte Produktebewertungen gezeigt. Erstmalig kommen aber keine Schauspieler zum Einsatz, sondern die Gadgets selbst.

«Zusammen mit dem Stop-Motion Künstler Bruno Conti haben wir den bewerteten Produkten Leben eingehaucht. Sie reagieren auf die Kommentare der User in ungewohnter Art und Weise und werden dabei selbst zu Darstellern, ohne ihren technischen Charme zu verlieren», erklärt Sprecher Alex Hämmerli.

Begleitet wird die Kampagne mit Beiträgen der 20-köpfigen Redaktion von Digitec Galaxus, die sich von den amüsanten Ratings inspirieren lässt. Die Landingpage zur Kampagne ergänzt Digitec laufend mit den entsprechenden redaktionellen Beiträgen.

Verantwortlich bei Digitec: Martin Walthert (CMO), Flurin Spring (Creative Direction), Julian Stauffer (Art Direction), Mariya Alipieva (Projektleitung), Alessandro Thüler (Online Media Design), Barbara Schuler & Silvia Meierhofer (Grafische Produktion), Roberto de Bonis (Digital Marketing), Luca Giugliano (Mediaplanung); externe Beteiligte: Bruno Conti (Stop Motion), Livni Holtz (Nektar Design): Grid, UKO – The Audio Suite (Sounddesign), Plan B (Produktion). (pd/eh)