Grossbritannien und Irland: Gap schliesst alle Filialen

Die US-Modekette Gap will alle ihre Filialen in Grossbritannien und Irland schliessen. Das kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Demnach sollen die insgesamt 81 Läden in den beiden Ländern im Laufe des Augusts und Septembers ihre Pforten schliessen.

Verkaufen will Gap seine Produkte künftig nur noch im Internet. «Das Online-Geschäft wächst weiter und wir wollen unsere Kunden dort abholen, wo sie einkaufen», hiess es in einer Gap-Mitteilung. Dazu werde derzeit noch nach einem geeigneten Partner gesucht

Gap öffnete die ersten Läden in Grossbritannien im Jahr 1987. In Deutschland betreibt die vor allem für ihre Kapuzenpullis bekannte Modemarke bereits seit 2004 keine Ladengeschäfte mehr. (awp/sda/dpa/eh)