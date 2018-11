Livesystems: Gasstationtv wächst im Raum Luzern

Anfang November konnte Gasstationtv mit seinem Bildschirmprogramm bei einem Dutzend Avia-Tankstellen im Raum Basel in Betrieb gehen. Am Mittwoch folgt mit dem Luzerner Unternehmen Schätzle ein weiteres Avia-Mitglied: Bei 13 seiner Tankstellen in und um Luzern wird neu Gasstationtv zu sehen sein, wie es in einer Mitteilung von Livesystems heisst.

Auf den Screens bei den Zapfsäulen wechseln sich News, Werbespots und nützliche Informationen über den Verkehrsfluss ab – in technisch hochauflösender Qualität und mit dem ständig aktualisierten und regional abgestimmten Programm der Online-Newsplattform nau.ch. Die Zuschauerzahl von Gasstationtv liegt schweizweit bei rund 380'000 Personen pro Tag.

Gasstationtv ist heute in der Zentralschweiz ausser bei Avia auch bei Migrol-, Tamoil- und Oelpool-Tankstellen präsent. Zusammen mit seinen Schwesternprodukten Passengertv im öffentlichen Verkehr und Cityscreen im öffentlichen Raum erreicht Gasstationtv gesamtschweizerisch täglich ein mobiles Bevölkerungssegment von 1,8 Millionen. Somit bilde es eine äusserst attraktive Werbeplattform, schreibt Livesystems.

Nach dem Prinzip «Alles aus einer Hand» bietet Livesystems, das Mutterhaus von nau.ch, Gasstationtv, Passengertv und Cityscreen, nebst dem Newscontent von nau.ch die technische und werbetechnische Betreuung der Bildschirme, ausgeführt durch eine 30-köpfige Sales-Equipe. (pd/as)