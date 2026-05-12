Top Line: Gebrandetes Tui-Tram rollt durch Zürich

Publiziert am 12.05.2026

Das Tram trägt aussen und innen das Corporate Design von Tui, inklusive dem «Tui Smile Logo», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Aussengestaltung ist auf Schweizerdeutsch gehalten und verbindet Bildmotive verschiedener Reisedestinationen mit dem Kampagnenmotto «Eusi Wält. Dini Feriä».

Im Innern informieren Designelemente, Informationstafeln und QR-Codes über Themen wie das Nachhaltigkeitsengagement der Tui Care Foundation, das Filialnetzwerk, den Podcast «Tschüss&Ciao» sowie die Tui-App. Zudem können Fahrgäste an einem Gewinnspiel mit einem Reisegutschein im Wert von 500 Franken teilnehmen.

Für Konzept und Gestaltung zeichnet die Zürcher Agentur Top Line verantwortlich, die Umsetzung des Designs übernahm die auf Verkehrsmittelwerbung spezialisierte Zürcher Agentur Scanwork. Es ist bereits das vierte Mal, dass Tui Suisse ein Tram zur Steigerung der Markenbekanntheit im Raum Zürich einsetzt. (pd/cbe)