Die Berner Emotion.Company hat in Luzern ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert, schreibt die Eventmarketing-Agentur in einer Mitteilung. CEO Marc Zehnder wählte für die Feier das Schloss-Hotel Château Gütsch. Bei Prosecco, Wein und Häppchen hätten sich die Gäste bis in die frühen Morgenstunden vergnügt. Für Unterhaltung sorgten der R'n'B-Sänger Jesse Ritsch auf der Bühne und am Mischpult anschliessend Ex-SRF-Moderatorin Annina Frey und Sonny Vice als DJs.



Die Emotion.Company ist eine Full-Service-Agentur unter der Führung von Marc Zehnder. (pd/log)