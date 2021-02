The Industry: Gemeinsam aufs Gaspedal gedrückt

Jaguar Land Rover Schweiz AG bewirbt seine beiden Brands mit dem jüngsten Wurf der Digitalagentur The Industry AG. Für die Online-Kampagne wurde ein einzigartiges Sitebar-Format entwickelt und in Zusammenarbeit mit der MMB Media Agentur AG bis Ende Januar auf nationaler Ebene lanciert, wie die Zürcher Digitalagentur mitteilt.

Dank der technischen Integration des Stocklocators werden in der Sitebar sämtliche zum Verkauf stehenden Lagerfahrzeuge der beiden Premiummarken angezeigt. Per Filterfunktion lassen sich die Angebote nach Model, Preisklasse, Getriebeart und vielen weiteren Kriterien aussortieren. Anschliessend wird automatisch auf die entsprechende Verkaufsstelle hingewiesen und der Wagen kann – ebenso direkt in der Sitebar – durch den interessierten User angefragt werden.

Sollten noch zusätzliche Fragen für potentielle Kunden bestehen, werden diese direkt per Live-Chat mit dem Kundendienst von Jaguar Land Rover Schweiz AG verbunden. Zudem regt die Gallery-Ansicht zum weiteren Stöbern durch aktuelle Marken-Highlights an.

Die jüngste Digital-Kreation von The Industry zeige auf, welche Möglichkeiten im heutigen Online-Marketing steckten, heisst es in der Mitteilung weiter. Belohnt werde die Kombination mit überdurchschnittlichen Interaktionsraten und einer enormen Verweildauer von durchschnittlich knapp drei Minuten.

Die programmatische Auslieferung in den Premium-Finance- und Premium-News-Channels der Digitalagentur lässt das Pionier-Format schweizweit im reichweitenstarken und kundenorientierten Umfeld auf Desktopscreens erscheinen.

«Da wir alle unsere Werbemittel direkt inhouse produzieren, sind wir extrem flexibel und können innovativ sein. Es freut uns, dass sich starke Kunden wie Jaguar Land Rover Schweiz und die MMB Media Agentur darauf einlassen und offen sind, immer wieder Neues auszuprobieren», wird Dario Piccinno, CEO und Co-Founder von The Industry in der Mitteilung zitiert. (pd/lom)