Influencer-Marketing ist bekannt für die erfolgreiche, authentische Ansprache spezifischer Zielgruppen in den sozialen Medien. Das Vertrauen der Community in ihre Influencerinnen und Influencer ist ein wichtiger Baustein der Marketing-Disziplin. Wird dieses Vertrauen untergraben, folgen negative Auswirkungen für Influencer, Marken und die gesamte Branche. Nicht zuletzt aufgrund der Reichweite und Ansprache einer vor allem jüngeren Zielgruppe ist es wesentlich, eine transparente, verlässliche und authentische Kommunikation zu gewährleisten.

Jedoch ist auch das Influencer-Marketing vor unehrlichen Darstellungen von Leistungswerten und Reichweiten nicht sicher. Schweizer Influencerinnen und Influencer, die heute aktiv Follower kaufen oder Insights gezielt fälschen – und so zum Beispiel mehr Reichweite versprechen –, sind keineswegs eine Neuheit, «aber zum Glück sehr selten», wie es in einer Mitteilung heisst.

Damit dies so bleibe und die Qualität von inspirierenden Kampagnen hoch gehalten werde, ziehen die Influencer-Marketing-Spezialisten von Kingfluencers, Picstars, Reachbird, Webstages und Yxterix künftig an einem Strang. Für sie sei es leicht zu erkennen, welche Statistiken nicht der Wahrheit entsprechen. So werden laut Mitteilung alle Insights bereits sorgsam getrackt, überprüft und verglichen. Diese Mechanismen seien ein Teil des Erfolgs der spezialisierten Agenturen und sollen zukünftig auch agenturübergreifend diskutiert werden.

Kommt dabei auffälliges Verhalten zu Tage, wird das Arbeiten mit unlauteren Mitteln umgehend gestoppt, der Kunde informiert und die Influencer blockiert sowie von zukünftigen Kampagnen ausgeschlossen, wie es heisst. Neben der Aussetzung von Bezahlungen werden je nach Fall auch rechtliche Schritte in Betracht gezogen, die vertraglich festgelegt werden. Die beteiligten Influencer-Marketing-Agenturen verpflichten sich so zu einer noch aktiveren Rolle gegenüber betrügerischem Verhalten und stellen die Weichen für besonders nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Influencer-Marketing. (pd/cbe)