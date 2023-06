Zeam: Generation Z soll über Mini-Cookies abstimmen

Die Migros engagiert für den Markteintritt eines neuen M-Budget-Produkts die Schweizer Generation-Z-Agentur Zeam. Geplant ist eine Crowdsourcing-Kampagne, bei welcher junge Menschen auf Social Media vom 2. bis 16. Juli über eine neue Mini-Cookie-Sorte abstimmen können.

«Die M-Budget Cookies sind bei der GenZ eines der beliebtesten Produkte und die meistverkauften Biscuits im gesamten Sortiment. Entsprechend haben wir mit Zeam einen starken Partner für die Umsetzung der Kampagne gefunden, der die GenZ nicht nur versteht, sondern die GenZ repräsentiert», lässt sich Marc Zurbrügg, Brand Manager der Migros, in einer Mitteilung zitieren.

Die Mini-Cookies sind nicht das erste Produkt, das über Consumer-Voting den Weg in die Migros-Regale schafft. In der Vergangenheit wurde unter anderem bereits über Lebensmittel wie «Blévita Gruyère», «Non Bier» sowie «M-Budget Tastea» demokratisch abgestimmt. «Unsere Kundschaft und ihre Bedürfnisse stehen bei der Migros immer im Zentrum. Deshalb überlassen wir gerne unseren jungen Kundinnen und Kunden die Entscheidung, welches Produkt am Ende im Regal stehen soll. Das gehört sozusagen zur Migros DNA», so Zurbrügg.

Kampagne wird in drei Sprachen ausgespielt

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit für Zeam und M-Budget. Bereits im vergangenen Jahr wurden erste gemeinsame Content-Kreationen rund um den Brand umgesetzt. Auf TikTok und Instagram wurden dafür kultige Rezepte aus dem M-Budget-Sortiment nachgekocht und via Strassenumfrage der jungen Zielgruppe zur Verköstigung angeboten.

Für die kommende Runde toppt Zeam laut eigenen Angaben «einen drauf» und holt sich Schweizer Content Creatorinnen und Creatoren wie beispielsweise Nathistyle, Wemmse oder Noah Bachofen ins Boot. Zudem ist Schweizer Musiker Nemo mit an Bord, der die GenZ mit dem hauseigenen «Cookie-Beat» der Kampagne abholen soll. «Man darf sich auf einige Überraschungen freuen», kündigt Michèl Kessler, Head of Creative bei Zeam, an.

Die Screens von jungen Menschen in der Schweiz sollen vor allem im 9:16-Format erreicht werden. Nichts Neues für die Zeam-Agentur, die mit Brands wie PostFinance, Cupra oder Dosenbach arbeitet.

Für die Distribution der Medieninhalte kümmert sich die Zürcher Digitalmarketing-Agentur Webrepublic. Die ausschliessliche Onlinekampagne soll von Juni bis Ende September laufen und junge Menschen in der Schweiz auf Schweizerdeutsch, Italienisch sowie Französisch erreichen.

«Wir sind begeistert, wieder mit der Kultmarke und dem Team von M-Budget zusammenarbeiten zu dürfen. Wir wissen, wie einflussreich und anspruchsvoll die Generation Z als Zielgruppe ist und freuen uns darauf, ihnen Inhalte zu bieten, die ihre Interessen und Bedürfnisse treffen», sagt Yaël Meier, Co-Founderin von Zeam. (pd/cbe)