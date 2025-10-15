Alpstudios: Gesicht und Name für Gepäcktracker

Publiziert am 15.10.2025

Das Produkt ist eine intelligente Blackbox für Gepäck, die Reisenden mehr Sicherheit und Transparenz bieten soll. Alpstudios verantwortete dabei Markenstrategie, visuelles Erscheinungsbild, UX Design und Storytelling, teilt die Agentur aus Cham mit. Im Zentrum steht der Markencharakter Claimy, der Nutzer durch das System führt und die Technologie greifbar machen soll.

Die Kreativstrategie kombinierte Markenarchitektur, visuelles Design und User Experience zu einem konsistenten Auftritt, der vom App-Design bis zum physischen Produkt reicht. Ergänzend entstanden eine animierte Produktbroschüre, ein Erklärvideo und visuelle Kampagneninhalte. Das entwickelte Brand-System soll komplexe Technologie verständlich machen und gleichzeitig Schweizer Qualität in Design und Kommunikation vermitteln, heisst es weiter. (pd/spo)