Die Media-Agentur prognostiziert dem weltweiten Influencer-Markt ein Wachstum von derzeit 10,5 Milliarden auf 13,7 Milliarden Dollar bis 2027. Generation Z verändert dabei die Spielregeln der Markenkommunikation.