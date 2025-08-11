Swissmilk hast sein Lern- und Geschicklichkeitsspiel «Swissmilk Planets» ab April 2024 von der Digitalagentur Bitforge weiterentwickeln lassen. Im Frühjahr 2025 erfolgte ein umfassendes Redesign mit anschliessender Marketingkampagne der Gaming-Agentur MYI.
Die Überarbeitung zielte auf eine verbesserte Benutzerführung, einheitliches Design und gesteigerten Spielspass ab, wie Swissmilk in einer Mitteilung schreibt.
Beim Spiel schlüpfen die Nutzer in die Rolle der Kuh «Lovely» oder eines Bauern und sammeln auf verschiedenen Schweizer Grasland-Planeten Gras. Sogenannte Diamanten schalten Wissensfragen zur Landwirtschaft und Milchprodukten frei, richtige Antworten werden mit Punkten oder Power-ups belohnt.
Als Beleg für Erfolg des Relaunches von «Swissmilk Planeta» nennt die Marketingorganisation Zahlen: Über eine Million Wissensfragen wurden beantwortet, die Anzahl beantworteter Fragen pro Spiel hat sich verdoppelt, die durchschnittliche Spielzeit beträgt knapp vier Minuten pro Session. Auch die Registrierungsrate für Highscores und die Teilnahme an Verlosungen stiegen signifikant.
Die Digitalagentur Bitforge übernimmt neben der Entwicklung auch die laufende Betreuung und strategische Beratung. Die Partnerschaft ist auf Langfristigkeit ausgelegt, um das Spiel kontinuierlich an technische Anforderungen und Nutzerbedürfnisse anzupassen. (pd/nil)
Credits
Projekt: Strategische Weiterentwicklung «Swissmilk Planets»; Auftraggeber: Swissmilk, Bern; Agenturen: Bitforge AG, Zürich; MYI, Zürich, Ceres Media, Bern; verantwortlich bei Bitforge: Stefan Reinhard; verantwortlich bei MYI: Manuel Oberholzer.
