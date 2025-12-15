Powerade: Getränkemarke präsentierte Olympische Fackel

Publiziert am 15.12.2025

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sportveranstaltung hatten die Möglichkeit, das offizielle Design der Fackel bereits vor den Spielen zu begutachten.

Die Fackel wurde am vergangenen Sonntag an einem Stand von Powerade auf dem Veranstaltungsgelände ausgestellt, wie derGetränkehersteller mitteilte. Die Präsentation erfolgte im Rahmen der Partnerschaft des Mutterkonzerns Coca-Cola mit dem olympischen Fackellauf («Olympic Torch Relay»).

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. Mit der Ausstellung in Zürich sollte laut den Verantwortlichen auf den bevorstehenden Grossanlass im Nachbarland aufmerksam gemacht werden. (pd/nil)