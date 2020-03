Coronavirus: GfM-Trend-Tagung auf August verschoben

Die 30. GfM-Trend-Tagung findet neu am 31. August 2020 im The Dolder Grand statt. Der Vorstand habe sich infolge der Ausbreitung des Corona-Virus dazu entschlossen, die ursprünglich am 31. März 2020 angesagte Veranstaltung zu verschieben, heisst es in einer E-Mail an die Teilnehmenden.

«Die Gesundheit unserer Teilnehmer und ein unbelastetes Tagungserlebnis haben für uns höchste Priorität. Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus hat das Bundesamt für Gesundheit beschlossen, Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis mindestens 15. März 2020 zu verbieten», schreibt Geschäftsführer Jean-Marc Grand. Als Anlass mit rund 450 Gästen falle die Trend-Tagung zwar nicht unter diese Bestimmung. Dennoch habe man sich angesichts der Verschärfung der Situation entschieden, die Trend-Tagung vom 31. März auf den 31. August zu verlegen.

Die bereits eingegangenen Anmeldungen für die Trend-Tagung behalten ihre Gültigkeit. (eh)