Migros-Genossenschafts-Bund: Glattzentrum steht zum Verkauf

Das Glattzentrum im zürcherischen Wallisellen gehört mit einem Umsatz von rund 600 Millionen Franken und einer Verkaufsfläche von 53'000 Quadratmetern zu den grössten und beliebtesten Einkaufszentren der Schweiz. Eigentümer der Liegenschaft und Betreiber des Centers ist der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB). Die Verwaltung des MGB hat entschieden, den Verkaufsprozess für das Glattzentrum zu starten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Migros fällte den Entscheid mit Blick auf die strategische Geschäftsentwicklung auf einer kerngesunden finanziellen Basis. Wie bereits mehrfach kommuniziert, wolle die Migros-Gruppe vermehrt in die verstärkte Profilierung im Kerngeschäft, den Ausbau des Convenience-Segments, digitale Vertriebskanäle sowie den Gesundheitsbereich investieren. Die Migros will den Kundinnen und Kunden laut Mitteilung künftig insbesondere in diesen Segmenten Mehrwerte bieten. Demgegenüber gehöre die Immobilien-Bewirtschaftung nicht zu den strategischen Schwerpunkten des Migros-Genossenschafts-Bundes. Von diesem Entscheid seien die weiteren Einkaufszentren der Migros-Gruppe nicht betroffen.

Auf die Geschäfte der Migros im Glattzentrum und die Mitarbeitenden hat der Verkaufsprozess keine Auswirkungen, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Die Migros bekenne sich klar zum attraktiven Standort im Einkaufszentrum Glatt und werde dank langfristiger Mietverträge weiterhin eine hohe Präsenz für die Kundinnen und Kunden im Glattzentrum beibehalten. (pd/lol)