Teads: Globale Kooperation mit Vice Media

Die globale Mediaplattform Teads geht eine exklusive Partnerschaft mit Vice Media ein, um sowohl Video- als auch Display-Werbung für alle Vice-Marken zu liefern. Die Zusammenarbeit mit Teads ermögliche Vice, die Monetarisierung seiner Onlineflächen «durch innovative Video- und Display-Werbeformate» zu steigern, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Als eines der wichtigsten Medienunternehmen gestaltet Vice die Themen und Kultur von Millennials heute massgeblich mit und spricht eine Generation an, die sich mit authentischen Inhalten identifiziert und dazu passende sowie relevante Werbeerlebnisse erwartet», wird Alex Savic, Managing Director von Teads Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Mit der Produktpalette von Teads wird dieses Vice-Publikum mit Marken in Kontakt kommen, die sie interessieren und das über Werbeformate, die für Mobilgeräte optimiert wurden.»

Teads erreicht nach eigenen Angaben 1,4 Milliarden Menschen weltweit. (pd/cbe)