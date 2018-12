Zenith hat den weltweiten Pitch für das konsolidierte Mediengeschäft des Milchproduktkonzerns Lactalis gewonnen. Mit dem Gewinn behält Zenith alle bestehenden Märkte in den Wirtschaftsräumen EMEA, APAC und Lateinamerika und übernimmt elf neue Märkte – darunter Kanada, Grossbritannien und die USA.

In der Schweiz war Lactalis schon vor dem Pitch Kunde von Zenith, wie es in einer Mitteilung heisst. Hier konnte der Etat erfolgreich verteidigt werden. «Unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre und unser überzeugender Beitrag zu diesem Pitch hat sicher auch einen kleinen Teil dazu beigetragen, diesen globalen Erfolg zu erzielen», wird Beat Krebs, CEO von Zenith in der Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Als «Master Agency Partner» wird Zenith die Hauptverantwortung für Media übernehmen. Die globale Koordination erfolgt über das Londoner Hauptquartier. Zenith arbeitet jetzt sowohl zentral als auch lokal mit Lactalis zusammen, um die Wachstumsziele des Unternehmens zu erreichen.

Lactalis ist ein Unternehmen in der Molkereiindustrie – mit lokalen Molkereimarken in jedem seiner Märkte. Die Gruppe ist laut Mitteilung «die Nummer eins aller Käsehersteller der Welt» sowie europäischer Marktführer beim Milch-, Butter- und Sahnekonsum. (pd/cbe)