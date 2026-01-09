Publiziert am 09.01.2026

Globetrotter wird in Kooperation mit Explora eine Live-Show mit dem Abenteurer Louis Palmer zeigen. Die Veranstaltung bildet den Auftakt zu einer grösseren Explora-Tour mit mindestens 16 weiteren Auftritten im Winter 2026/27, teilt das Hofkino mit.

Auch ein Familienbrunch unter dem Titel «Rendez-Vous mit der Welt» ist geplant. Das Format kombiniert Reiseberichte mit Unterhaltung für Erwachsene und Kinder. Zusätzlich wird Louis Palmer seinen Solar Butterfly präsentieren – ein Solarfahrzeug, das in den vergangenen vier Jahren die Erde umrundet und 48 Länder besucht hat. Das Fahrzeug enthält ein interaktives Klima-Museum und kann von Besuchern besichtigt werden.

Laut Veranstalter Daniel Frischknecht Knörr soll die Partnerschaft das Programm des Hofkinos inhaltlich erweitern. Sven Ziörjen, Leiter Marketing bei Globetrotter, bezeichnete das Hofkino als ideale Plattform für neue Erlebnisformate im Jubiläumsjahr. (pd/spo)