Migros: Globus muss 125 Millionen zurückzahlen

Publiziert am 26.10.2025

Das Traditionswarenhaus Globus muss der Detailhändlerin Migros laut der NZZ am Sonntag im Frühling 125 Millionen Franken zurückzahlen. Das entsprechende Darlehen stammt aus der Corona-Zeit, wie die Zeitung schrieb und die Migros bestätigt habe.

Da Globus keine Reserven habe, müsse die thailändische Central Group – die Besitzerin des Warenhauses – einspringen. Die Central Group wolle Globus aber kein weiteres Kapital einschiessen, schrieb die Zeitung mit Verweis auf Insider.

Nach Informationen der Zeitung verliess ein Grossteil des Topmanagements Globus oder wurde entlassen. Ungewiss sei insbesondere die Zukunft der Feinkostabteilung. In dieser Abteilung seien dieses Jahr ganze Teams abgesprungen, schrieb die Zeitung. Die Medienstellen von Central und Globus hätten nicht auf Fragen geantwortet.

Die Central Group hatte Globus 2020 gemeinsam mit der Signa-Gruppe von der Migros gekauft und im Oktober 2024 die restlichen Anteile der insolventen Signa erworben (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)