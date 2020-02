Swiss Poster Award 2019

Diese 36 Kampagnen sind nominiert

Diese 36 Kampagnen sind nominiert

Die Siegerarbeiten werden am 12. März in Zürich-Oerlikon an der APG|SGA Poster Night gefeiert.

Die Siegerarbeiten werden am 12. März in Zürich-Oerlikon an der APG|SGA Poster Night gefeiert.