Publiziert am 21.05.2024

Ab Mitte Juni 2024 stehe den Werbetreibenden ein neues attraktives Umfeld für Video Ads zur Verfügung, schreibt Goldbach in einer Medienmitteilung. Die Seven.One Entertainment Group habe Goldbach Audience und Goldbach Media mit der exklusiven Vermarktung der Streamingplattform Joyn in der Schweiz beauftragt, heisst es weiter. Was das neue Angebot genau beinhaltet, ist noch nicht bekannt (persoenlich.com berichtete).

Joyn wird über App-Stores auf Smart-TV, Mobile, Tablet und Desktop verfügbar sein und bietet Live-TV-Streaming mit über 50 Sendern, Mediatheken für Filme, Serien und Shows sowie preisgekrönte Eigenproduktionen. Damit ersetzt John das bisherige Angebot von Zappn.

Das Werbeinventar von Joyn wird im Rahmen der Goldbach-Netzwerke (Digital TV Network, Goldbach Video Network, Connected TV Network u.a.) angeboten. «Wir können unseren werbetreibenden Kundinnen und Kunden ein hochwertiges und brandsafes Umfeld mit einem attraktiven Zielpublikum anbieten», wir Stefan Wagner, Managing Director von Goldbach Audience, in der Medienmitteilung zitiert.

Goldbach Audience und Goldbach Media sind bereits Vermarktungspartnerinnen der Seven.One Entertainment Group in der Schweiz. (pd/nil)