Publiziert am 22.12.2025

Die auf die Vermarktung von Bewegtbild im Connected TV, linearem TV und Online Video spezialisierte deutsche Goldbach-Tochter Goldvertise wird Teil von High View, teilt die Goldbach Group am Montag mit. High View ist ein Medienunternehmen mit Sitz in Landshut, München, Oberhaching und Wien, das insbesondere im deutschsprachigen Raum, aber auch international, verschiedene Medienmarken betreibt, neue Brands entwickelt, distribuiert und vermarktet.

Das Unternehmen High View fokussiert auf klassischen linearen TV-Sendern und Streaming. «Ziel der Akquisition ist die strategische Stärkung und der gezielte Ausbau von Goldvertise mit dem Anspruch, eine klare Führungsrolle im Total-Video-Ökosystem zu übernehmen», so ein Sprecher der High View in der Mitteilung.

Goldvertise ging aus der ehemaligen Goldbach Germany GmbH hervor. Im Portfolio des Vermarkters befinden sich mehr als 45 Connected TV-Partner, über 40 lineare Special Interest TV-Sender und ein Online-Portfolio mit bis zu 5 Mrd. monatlichen Ad Requests.

Die Veräusserung der Goldvertise ist im Zuge der Fokussierung der Goldbach Group auf die Schweiz ein logischer Schritt, schreibt Goldbach weiter. «Ich freue mich für Frank und sein Team, dass wir in High View eine neue Heimat gefunden haben, die den eingeschlagenen Weg der Goldvertise fortführen wird», wird CEO Christoph Marty zitiert. (pd/spo)