Sihlcity: «Grashalme» nach Arosa exportiert

Am 6. Mai 2021 hat Arosa Tourismus im Rahmen einer Marketingaktion 20 Ruhebänke in der Stadt Zürich aufgestellt (persoenlich.com berichtete). Als Geschenk an die Stadtzürcher und Stadtzürcherinnen haben die Aroser auch einen dieser Bänke auf dem Utoplatz von Sihlcity platziert. Die Idee hinter dieser Aktion: Den Andrang auf die wiedereröffneten Aussenterrassen zu reduzieren und die Zürcherinnen und Zürcher mit Aroser Spezialitäten zu beschenken.

Diese «sympathische Aktion» war für Sihlcity eine Einladung für eine Gegenaktion in den Bergen, heisst es in einer Mitteilung. So wurden am 10. Mai vor dem Sport- und Kongresszentrum Arosa, wo auch Arosa Tourismus stationiert ist, die grasgrünen Sihlcity-eigenen Ruhebänke namens «Pebros» aufgestellt. Die «Pebros» stellen laut Mitteilung Grashalme dar – «dies in Anlehnung an die Natur rund um Sihlcity, insbesondere das Sihlufer mit seinen Gräsern».

Wie es weiter heisst, sei das Team von Arosa Tourismus überrascht gewesen. «Das haben wir natürlich nicht erwartet und deshalb freut es uns umso mehr, neben unseren über 800 Holzruhebänke in Arosa nun auch ein paar ‹Grashalme› mit Blick aufs Bergpanorama zu haben.»

«Wir haben uns sehr spontan dazu entschieden, auf die Aktion von Arosa Tourismus mit einer Gegenaktion zu antworten», wird Marianne Guldimann, Centerleiterin Sihlcity, in der Mitteilung zitiert. «Es ist schön zu sehen, dass unsere Sihlcity-Bänke in Arosa auf so positive Resonanz gestossen sind.»

Verantwortlich bei Sihlcity Center Management: Jessica Graf (Leiterin Marketing); verantwortlich bei Out Of Office: Raffael Kühne, Viviane Gisler. (pd/cbe)