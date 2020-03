Smide: Gratis-Fahrten für helfende Hände

Der in Zürich und Bern tätige E-Bike-Verleiher Smide rüstet auf, um eine ökologische Alternative zum ÖV zu bieten. Ab sofort werden Langzeitmieten angeboten, wie es in einer E-Mail an die Mitglieder heisst. Ausserdem werde die Desinfektionsrate erhöht und die Möglichkeit geboten, Occasions-Bikes zu kaufen.

«Zusätzlich solidarisieren wir uns mit allen helfenden Händen in der Gesellschaft und schenken dir für die nächste Fahrt zehn Freiminuten», schreibt Smide weiter. Doch damit nicht genug: Wer sich in seiner Nachbarschaft einsetze und dafür ein E-Bike benötige, könne sich melden. «Soziale Aktionen unterstützen wir so gut es geht mit weiteren Freiminuten!» Das Start-up werde es sich allerdings nicht leisten können, alle eingehenden Anfragen mit Gratisminuten zu unterstützen. (cbe)