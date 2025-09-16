Parker Digital: «Green Vacay» macht Schweiz-Rundreise

Publiziert am 16.09.2025

Die Agenturgruppe Parker Digital hat mit ihrem Content-Format «Green Vacay» eine zweiwöchige Kampagne für nachhaltiges Reisen in der Schweiz durchgeführt. Das Projekt soll junge Menschen für umweltfreundlicheres Reisen sensibilisieren.

«Green Vacay» ist ein Content-Format der Parker Group, das nachhaltiges und energieeffizientes Reisen für die Zielgruppe der 18- bis 35-Jährigen erlebbar macht. Das Format entstand 2024 mit einer europaweiten Tour und konzentrierte sich 2025 auf die Schweiz.

Die Content Creators Ramona Brüniger und Simon Kyller dokumentierten ihre Reise von Zürich über Basel, Zernez, das Verzascatal, Genf, das Lavaux, Bern und Luzern. Lokale Creators unterstützten das Projekt im Tessin und in der Westschweiz mit französisch- und italienischsprachigem Content.

Das von EnergieSchweiz subventionierte Projekt arbeitete mit der Stiftung Myclimate, Micro sowie den B-Corp-zertifizierten Unternehmen Qwstion, Planted und ID Watch zusammen. Parker Digital setzte die Kampagne von der Planung bis zur Umsetzung um.

Der Content wurde über die Social-Media-Kanäle von #WirSindZukunft sowie über Meta und TikTok verbreitet. Nach Angaben der Agentur generierte die Kampagne Impressionen im Millionenbereich und führte zu mehreren tausend Website-Besuchen bei EnergieSchweiz. (pd/cbe)