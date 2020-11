Swisscom TV unter neuem Namen brachte viele Chancen und Aufgaben mit sich, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Es galt, bestehende Kunden zu informieren und neue zu gewinnen. Herzstück der Akquise war ein per Post verschicktes Mailing an rund 500'000 Haushalte.

Die Agentur konzipierte dazu eine Story, die Kunden und deren Umfeld bereit für grosse Emotionen machte. Nach dem Sprichwort «Geteilte Freude ist doppelte Freude» konnten die Empfänger ihre Liebsten über ein Postkarten-Set zum «blue»-Erlebnis einladen.

«Grosse Emotionen sind ein Versprechen, das nur mit Berührung wahrhaftig ist. Mit den «blue» -Eintrittstickets haben wir etwas zum Anfassen geschaffen, das bewegt. Eine Story, die überrascht und verbindet», lässt sich Doris Bühler, Creative Director bei Bühler & Bühler, zitieren.







Verantwortlich bei Swisscom: Franziska Reusser (Interaction Marketing Manager), Stefan Hollinger (Interaction Marketing Manager), Alexander Möckli (Head of Campaigning); verantwortlich bei Bühler & Bühler: Doris Bühler (Creative Director), Raffaela von Gunten (Senior Consultant), Laura Gaggioli (Project Leader), Rebecca Knobel (Text & New Media Producer), Salvatore Viola (Junior Art Director), Sarah Loosman (Designer), Lea Fontana (Designer). (pd/lol)